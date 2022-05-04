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Луис Диас признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2). После игры он получил специальную награду.

25-летний колумбиец вышел на поле в перерыве, заменив Диогу Жоту. На 67-й минуте встречи он сравнял счет.

«Он оказал большое влияние на ход матча, забил мяч и постоянно угрожал воротам соперника», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034664--villarreal-vs-liverpool/
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