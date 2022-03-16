Вериссиму: «Бенфика» не смогла играть против «Аякса» в ту игру, которую хотела»

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму после победы над «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков — тех, кто ждал нас у отеля, кто приехал поддерживать нас на стадион, кто болел за нас у экрана телевизора!

Мы не смогли играть в ту игру, которую хотели, но если не работает один план, то должен быть другой. Нам не удавалось завладеть мячом, мы знали, что будут моменты, когда необходимо будет проявить самоотверженность в обороне", — цитирует пресс-служба УЕФА Вериссиму.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.