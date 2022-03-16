Тадич считает, что «Аякс» играл лучше «Бенфики»

Капитан «Аякса» Душан Тадич прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» не сделала ничего, не считая одного штрафного. Мы хотели доминировать, и мы доминировали. Но затем случился один эпизод... Просто невероятно», — цитирует пресс-служба УЕФА Тадича.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.