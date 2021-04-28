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Варан остался впечатлен давлением «Челси»

01:41
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что эта игра послужит мадридцам уроком.

«Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала. Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Они здорово начали матч и давили на ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, и второй тайм провели намного лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Варана.

Реал — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

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