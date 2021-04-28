Зидан считает результат первого матча с «Челси» справедливым
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю ничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1).
«Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.
Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой.
Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. «Челси» не зря играет в полуфинале», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю