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Зидан считает результат первого матча с «Челси» справедливым

01:25
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю ничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1).

«Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.

Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой.

Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. «Челси» не зря играет в полуфинале», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне.

 

Реал — Челси

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

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