Вадим Евсеев прокомментировал результат матча «Реала» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своем Instagram поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«Засыпал на эмоциях от увиденного в матче «Реала» и «ПСЖ» и с утра тоже мыслями еще в этой игре. Был очень качественный футбол. Играли фавориты Лиги чемпионов, команды с мировыми звездами. Поначалу «ПСЖ» выглядел очень убедительно, качественно действовал в переходных фазах, при перехвате мяча группа игроков постоянно убегала в атаку. Убедился еще раз, что сегодня Мбаппе на пространстве нет равных», — написал Евсеев.

Он также отметил, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарума допустил грубую ошибку, что привело к голу. Евсеев подчеркнул, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино мог заменить Неймара или Лионеля Месси, что привело бы к победе.

В первой встрече «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), в ответной игре «Реал» забил три гола в ворота парижан и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.