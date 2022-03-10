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Сегодня, 15:23

Вадим Евсеев прокомментировал результат матча «Реала» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своем Instagram поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«Засыпал на эмоциях от увиденного в матче «Реала» и «ПСЖ» и с утра тоже мыслями еще в этой игре. Был очень качественный футбол. Играли фавориты Лиги чемпионов, команды с мировыми звездами. Поначалу «ПСЖ» выглядел очень убедительно, качественно действовал в переходных фазах, при перехвате мяча группа игроков постоянно убегала в атаку. Убедился еще раз, что сегодня Мбаппе на пространстве нет равных», — написал Евсеев.

Он также отметил, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарума допустил грубую ошибку, что привело к голу. Евсеев подчеркнул, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино мог заменить Неймара или Лионеля Месси, что привело бы к победе.

В первой встрече «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), в ответной игре «Реал» забил три гола в ворота парижан и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Вадим Евсеев
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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