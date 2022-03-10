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Кампо: «Игроки «ПСЖ» задрожали после первого гола «Реала» и начали допускать ошибки»

Бывший защитник «Реала» Кампо прокомментировал победу над «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Реала» Иван Кампо прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игроки «ПСЖ» задрожали после первого гола «Реала» и начали допускать ошибки, — приводит слова Кампо Marca. — Если бы мадридцам нужно было забить еще больше мячей, они бы сделали это из-за страха, который охватил соперника».

Также экс-защитник высказался о хет-трике нападающего мадридского клуба Карима Бензема.

«Бензема невероятен. Карим много лет доказывал, что является одним из лучших нападающих», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. По итогам двух игр «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.

Источник: https://www.marca.com/radio/2022/03/10/6229b4c8268e3e9b1b8b45d6.html
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