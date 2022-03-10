Бывший полузащитник «Реала» Гути обратился к Мбаппе после матча Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Реала» Гути обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это твой дом», — написал Гути в Instagram. — Тебя ждут на «Бернабеу». Ты знаешь, где проходят волшебные ночи".

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. У гостей единственный гол на счету Килиана Мбаппе.

По итогам двух игра «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.