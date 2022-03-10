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«Это твой дом. Тебя ждут на «Бернабеу». Гути обратился к Мбаппе после матча «Реал» — «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Реала» Гути обратился к Мбаппе после матча Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Реала» Гути обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это твой дом», — написал Гути в Instagram. — Тебя ждут на «Бернабеу». Ты знаешь, где проходят волшебные ночи".

Публикация от Jos? Mar?a Guti?rrez Hern?ndez (@guty14haz)

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. У гостей единственный гол на счету Килиана Мбаппе.

По итогам двух игра «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.

Килиан Мбаппе
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