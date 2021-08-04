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В УЕФА рассказали причину замены бригады арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»

20:15
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Пресс-служба УЕФА назвал причину, почему судейский комитет назначил новую бригаду арбитров на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», — цитирует ТАСС сообщение пресс-служба УЕФА.

Первоначально планировалось, что в Россию приедут испанцы Карлос дель Серро Гранде, Хуан Карлос Юсте Хименес, Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Альберола Рохас. Вместо них матч судят сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.

 

Спартак - Бенфика

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12060065

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