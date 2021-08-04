В УЕФА рассказали причину замены бригады арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»

Пресс-служба УЕФА назвал причину, почему судейский комитет назначил новую бригаду арбитров на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», — цитирует ТАСС сообщение пресс-служба УЕФА.

Первоначально планировалось, что в Россию приедут испанцы Карлос дель Серро Гранде, Хуан Карлос Юсте Хименес, Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Альберола Рохас. Вместо них матч судят сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.