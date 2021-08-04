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Промес, Маслов и Мелкадзе пропускают матч с «Бенфикой» из-за травм

19:01
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В связи с травмами Павел Маслов, Квинси Промес и Георгий Мелкадзе не помогут «Спартаку» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Как сообщает официальный Twitter красно-белых, Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Мелкадзе мышечное повреждение.

Матч «Спартак» — «Бенфика» начнется в 20.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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