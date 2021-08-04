Промес, Маслов и Мелкадзе пропускают матч с «Бенфикой» из-за травм
19:01
В связи с травмами Павел Маслов, Квинси Промес и Георгий Мелкадзе не помогут «Спартаку» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
Как сообщает официальный Twitter красно-белых, Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Мелкадзе мышечное повреждение.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2021
?? Хендрикс в старте
?? Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении
? Джикия начинает с первых минут
Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J
Матч «Спартак» — «Бенфика» начнется в 20.00 по московскому времени.
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