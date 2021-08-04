Промес, Маслов и Мелкадзе пропускают матч с «Бенфикой» из-за травм

В связи с травмами Павел Маслов, Квинси Промес и Георгий Мелкадзе не помогут «Спартаку» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Как сообщает официальный Twitter красно-белых, Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Мелкадзе мышечное повреждение.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ?



?? Хендрикс в старте

?? Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении

? Джикия начинает с первых минут



Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2021

Матч «Спартак» — «Бенфика» начнется в 20.00 по московскому времени.