В УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 июня на официальном сайте опубликовал заявление по итогам проведенного финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих событий, произошедших в преддверии финала Лиги чемпионов. Ни один болельщик не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться.

После событий УЕФА заказал независимое расследование для выявления недостатков всех субъектов, участвовавших в организации финала. Проверка будет направлена на установление полной картины и хронологии того, что происходило в течение дня», — сказано в заявлении.

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.