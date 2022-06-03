«Реал» потребовал от УЕФА объяснить выбор «Стад де Франс» местом проведения финала Лиги чемпионов

«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление по итогам финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в Париже.

«Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая в окрестностях и у входов на стадион «Стад де Франс», в том числе внутри самого стадиона, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, пострадавших от этих событий:

- Мы хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала и какие критерии учитывались с учетом того, что произошло в тот день.

— Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые определят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались без помощи.

Мы понимаем, что-то, что должно было стать большим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на матче, превратилось в печальные события, вызвавшие глубокое возмущение во всем мире. Как ясно видно из фотографий СМИ, многие фанаты подвергались жестоким нападениям, преследованиям и грабежам. Некоторые события, которые также имели место, когда они ехали в своих автомобилях или автобусах, опасаясь за свою физическую неприкосновенность. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Наши фанаты и болельщики заслуживают ответа и того, чтобы ситуации, подобные тем, которые произошли, навсегда были искоренены из футбола и спорта», — говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.