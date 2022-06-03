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Сегодня, 12:29

«Реал» потребовал от УЕФА объяснить выбор «Стад де Франс» местом проведения финала Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot; перед финалом Лиги чемпионов.
Фото Reuters

«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление по итогам финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в Париже.

«Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая в окрестностях и у входов на стадион «Стад де Франс», в том числе внутри самого стадиона, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, пострадавших от этих событий:

- Мы хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала и какие критерии учитывались с учетом того, что произошло в тот день.

— Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые определят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались без помощи.

 
Полиция и&nbsp;болельщики перед финалом Лиги чемпионов. «Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов

Мы понимаем, что-то, что должно было стать большим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на матче, превратилось в печальные события, вызвавшие глубокое возмущение во всем мире. Как ясно видно из фотографий СМИ, многие фанаты подвергались жестоким нападениям, преследованиям и грабежам. Некоторые события, которые также имели место, когда они ехали в своих автомобилях или автобусах, опасаясь за свою физическую неприкосновенность. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Наши фанаты и болельщики заслуживают ответа и того, чтобы ситуации, подобные тем, которые произошли, навсегда были искоренены из футбола и спорта», — говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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