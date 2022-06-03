Журова об извинениях УЕФА: «Пусть вспоминают хорошие времена, когда у нас был чемпионат мира»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на извинения УЕФА за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.

«Для них это все не так важно, как для нас. Это у нас футбол значит все. Могут и улицы перекрыть. Хотя был случай, когда нашим футболистам пришлось ехать на метро. Такое может случиться в каждом городе. У нас стараются селить спортсменов так, чтобы они не попадали в пробки. Не дай Бог такое бы произошло в России, что было финале. Все СМИ пестрили бы заголовками. Они только на нас пальцем показывают, а у самих слезоточивый газ, когда болельщики бунтуют. Пусть они вспоминают хорошие времена, когда у нас был чемпионат мира и как все хорошо было организовано», — сказала Журова «СЭ».

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.