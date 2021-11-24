«В этом году Рождество рано пришло в Россию». Тренер «Мальме» остался недоволен судейством
01:40
Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов критически высказался о ВАР. Сине-бело-голубые сравняли счет на 93-й минуте, реализовав пенальти.
— В этом году Рождество рано пришло в Россию, — начал Томассон.
— Как вам судейство?
— Много было ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как мы сделали гол. Не могу сказать ничего больше.
— Вы не ответили на вопрос о судье.
— Я сказал с самого начала, что на этот раз праздник пришел в Россию слишком рано.
— Считаете ли вы результат незаслуженным?
— Мы играли хорошо против великолепной команды, которая тратит по 100 миллионов евро в год. Я доволен командой.
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