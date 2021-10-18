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В день матча «Зенита» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов две станции метро будут открыты до часу ночи

19:31
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Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать до 01:00 в день матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что все остальные станции метрополитена не изменят время работы. Они будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.metro.spb.ru/news/item/id/2267

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры