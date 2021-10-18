В день матча «Зенита» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов две станции метро будут открыты до часу ночи

Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать до 01:00 в день матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что все остальные станции метрополитена не изменят время работы. Они будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 по московскому времени.