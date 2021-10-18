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Зинченко отправился с «Манчестер Сити» на матч с «Брюгге»

19:41
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«Манчестер Сити» опубликовал состав делегации на выездной матч Лиги чемпионов против «Брюгге». В список включен защитник Александр Зинченко.

Украинец пропустил последние матчи из-за травмы. В последний раз он выходил на поле против «Лейпцига» в Лиге чемпионов. В этой игре он и получил травму.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел три матча во всех турнирах. Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» состоится 19 октября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры