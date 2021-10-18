Зинченко отправился с «Манчестер Сити» на матч с «Брюгге»

«Манчестер Сити» опубликовал состав делегации на выездной матч Лиги чемпионов против «Брюгге». В список включен защитник Александр Зинченко.

Украинец пропустил последние матчи из-за травмы. В последний раз он выходил на поле против «Лейпцига» в Лиге чемпионов. В этой игре он и получил травму.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел три матча во всех турнирах. Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» состоится 19 октября. Начало в 19.45 по московскому времени.