Модрич считает, что «Шахтер» стал сильнее, чем в прошлом году

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Матч очень важный, — цитирует Модрича Tribuna.com. — Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как «Реал». Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложные. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.

Надо победить. «Шахтер» — сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить. Конечно, я следил за «Шахтером». В этом клубе работает Срна. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом» .

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.