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Украинский «Шахтер» остановился в гостинице «Россия» перед матчем ЛЧ в Приднестровье

13:20
Гостиница «Россия» в Тирасполе. Фото tourismpmr.org
Гостиница «Россия» в Тирасполе. Фото tourismpmr.org
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Украинский «Шахтер» будет жить в гостинице «Россия» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Об этом сообщил главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб.

«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — цитирует Вернидуба Sport24.

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября, в столице Приднестровья. Начало в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-15-ukrainskaya-komanda-ostanovilas-v-gostinitse-rossiya-pered-matchem-ligi-chempionov-v-nepriznannom-gosudarstve

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Александр Кравченко все материалы автора

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