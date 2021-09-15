Украинский «Шахтер» остановился в гостинице «Россия» перед матчем ЛЧ в Приднестровье

Украинский «Шахтер» будет жить в гостинице «Россия» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Об этом сообщил главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб.

«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — цитирует Вернидуба Sport24.

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября, в столице Приднестровья. Начало в 19.45 по московскому времени.