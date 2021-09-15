Геннадий Орлов: ««Челси» не напрягался? Вы видели, как вспотел Лукаку?! Зенитовцы его практически сдержали»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов возразил скептикам, которые считают, что «Челси» играл с «Зенитом» (1:0) не в полную силу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Зенитовцы мало допускали ошибок, — сказал Орлов. — Ведь «Челси» не так много атаковал. Это очень показательно. Все-таки лондонцы на ходу и по классу, понятное дело, превосходят питерцев. Поэтому сыграть именно так против «Челси» — большое достоинство!

И я не понимаю тех, кто сейчас говорит, что «Челси» особо не упирался. Как это не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку.

Мне, правда, жаль, что судья не увидел одного момента. Еще до гола. Шла подача с углового, и Лукаку просто грудью взял и впихнул в ворота Крицюка. Это же очевидное нарушение! Футбольный хулиган какой-то. При этом, считаю, зенитовцы то его, по большому счету, сдержали. Да, бельгиец в итоге забил. Но там ему сложно было что-либо противопоставить. Все выполнил просто блестяще. А что показал вчера Хаверц? Я его особо не увидел.

Встреча «Челси» — «Зенит» прошла в Лондоне (Англия) 14 сентября. Единственный гол забил форвард англичан Ромелу Лукаку.

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