Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Геннадий Орлов: ««Челси» не напрягался? Вы видели, как вспотел Лукаку?! Зенитовцы его практически сдержали»

13:07
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит». Фото Reuters
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит». Фото Reuters
Теги:

Известный телекомментатор Геннадий Орлов возразил скептикам, которые считают, что «Челси» играл с «Зенитом» (1:0) не в полную силу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Зенитовцы мало допускали ошибок, — сказал Орлов. — Ведь «Челси» не так много атаковал. Это очень показательно. Все-таки лондонцы на ходу и по классу, понятное дело, превосходят питерцев. Поэтому сыграть именно так против «Челси» — большое достоинство!

И я не понимаю тех, кто сейчас говорит, что «Челси» особо не упирался. Как это не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку.

Мне, правда, жаль, что судья не увидел одного момента. Еще до гола. Шла подача с углового, и Лукаку просто грудью взял и впихнул в ворота Крицюка. Это же очевидное нарушение! Футбольный хулиган какой-то. При этом, считаю, зенитовцы то его, по большому счету, сдержали. Да, бельгиец в итоге забил. Но там ему сложно было что-либо противопоставить. Все выполнил просто блестяще. А что показал вчера Хаверц? Я его особо не увидел.

Встреча «Челси» — «Зенит» прошла в Лондоне (Англия) 14 сентября. Единственный гол забил форвард англичан Ромелу Лукаку.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
Глава Федерации легкой атлетики Украины высказался о совместных фото Магучих с Ласицкене
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в ответ на перфоманс «Легии» в Москве
«Спартак» забьет «Легии», «Локомотив» устроит шоу с «Марселем»? Прогнозы на Лигу Европы
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры