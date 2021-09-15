Лига чемпионов, 15 сентября: расписание и результаты матчей — «Ливерпуль — Милан», «Ман Сити» — «Лейпциг» и другие
12:10
В среду, 15 сентября, пройдут заключительные матчи 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа А
«Манчестер Сити» — «Лейпциг» (22.00 по мск)
Трансляция на «Матч Футбол 2»
Трансляция на «Матч Игра»
Группа В
Трансляция на «Футбол 3»
Трансляция на «Футбол 1»
Группа С
«Бешикташ» — «Боруссия» Д (19.45)
Трансляция на «Футбол 1»
Группа D
Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 2»
Трансляция на «Матч ТВ»
Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
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