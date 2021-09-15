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Лига чемпионов, 15 сентября: расписание и результаты матчей — «Ливерпуль — Милан», «Ман Сити» — «Лейпциг» и другие

12:10
Габриэл Жезус, Илкай Гюндоган и Ферран Торрес. Фото Reuters
Габриэл Жезус, Илкай Гюндоган и Ферран Торрес. Фото Reuters
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В среду, 15 сентября, пройдут заключительные матчи 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа А

«Манчестер Сити» — «Лейпциг» (22.00 по мск)

Трансляция на «Матч Футбол 2»

Манчестер Сити — РБ Лейпциг

«Брюгге» — «ПСЖ» (22.00)

Трансляция на «Матч Игра»

Брюгге — ПСЖ

Группа В

«Атлетико» — «Порту» (22.00)

Трансляция на «Футбол 3»

Атлетико — Порту

«Ливерпуль» — «Милан» (22.00)

Трансляция на «Футбол 1»

Ливерпуль — Милан

Группа С

«Бешикташ» — «Боруссия» Д (19.45)

Трансляция на «Футбол 1»

Бешикташ — Боруссия Д

«Спортинг» — «Аякс» (22.00)

Спортинг — Аякс

Группа D

«Шериф» — «Шахтер» Д (19.45)

Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 2»

Шериф — Шахтер Д

«Интер» — «Реал» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Интер — Реал

Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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