Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов
Судейство

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно

19:45
Гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно.
Гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно.
Теги:

Как стало известно «СЭ», судейский комитетет УЕФА неофициально подтвердил ошибку бригады Срджана Йовановича, засчитавшей гол в ворота «Спартака» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи — Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.

«Спартак» проиграл «Бенфике» оба матча со счетом 0:2 и будет играть на групповом этапе Лиги Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду
«Челси» — «Вильярреал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА
Карпин отреагировал на решение РПЛ перенести матчи 6-го тура ради сборной России
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры