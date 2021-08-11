Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рассказов — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Когда говорили, что пройдем «Бенфику», это было смешно»

18:25
Руй Витория и Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о поражении от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

«Посмотрим, какие в итоге команды окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики» — это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику» не стоит. Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, поэтому всем абсолютно все равно то, что было раньше.

Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдем «Бенфику», это было смешно», — цитирует Рассказова РИА Новости.

По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.

«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210811/rasskazov-1745363776.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Депутат Госдумы подарил миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио
Отравляющий море фонтан: кто ответит за экокатастрофу в Новороссийске
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения — гадание
Пользователи Сети раскритиковали «заблудившегося» у Белого дома Байдена
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры