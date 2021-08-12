«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, посвященный ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

««Спартак» не сумел отомстить «Бенфике» за домашнее поражение и выбыл из борьбы за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь португальский клуб ждет решающий раунд плей-офф против ПСВ, а наша команда отправляется в группу Лиги Европы», — говорится в описании к ролику.

«Спартак» узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы после жеребьевки, которая состоится 27 августа.