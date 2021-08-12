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«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики»

11:38
10 августа. «Бенфика» — «Спартак». Фото Twitter
10 августа. «Бенфика» — «Спартак». Фото Twitter
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, посвященный ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

««Спартак» не сумел отомстить «Бенфике» за домашнее поражение и выбыл из борьбы за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь португальский клуб ждет решающий раунд плей-офф против ПСВ, а наша команда отправляется в группу Лиги Европы», — говорится в описании к ролику.

«Спартак» узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы после жеребьевки, которая состоится 27 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры