Тухель: «Я ожидал, что «Зенит» будет играть в атакующем стиле»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (3:3).

— К какой игре «Зенита» вы готовились? Удивило ли вас, что соперник сыграл по такой схеме и в таком атакующем стиле?

— Нет. Я ожидал именно этого. Если давать пространство сопернику и не закрывать свободные зоны, когда атакуешь, то вас могут подловить на контратаках. Если у соперника высокие скорости, высоко развитые технически игроки, а постоянно предоставляешь им пространство, то тебя наказывают.

«Челси» набрал 13 очков в шести матчах ЛЧ и вышел в плей-офф турнира со второго места.