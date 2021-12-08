Сергей Семак: «Челси» сыграл не на максимуме с точки зрения настроя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

— Была открытая обоюдоострая игра. Мы плохо вошли, пропустили быстрый гол — он повлиял на нашу игру. Была неуверенность, много брака, присутствовала закрепощенность. А впоследствии активнее заиграли. Моментов хороших создали много, пропустили тоже много. Хорошо, что отыгрались в конце, но могли и выиграть, и проиграть, результат — какой есть.

— Сегодня мы увидели открытый футбол в исполнении «Зенита». Что мешало команде в некоторых других матчах Лиги чемпионов играть так же открыто? Ответственность за результат?

— «Челси» играл открыто. Посмотрите — он пропустил до этого лишь один мяч, а сегодня пропустил три. Они сыграли не на максимуме с точки зрения настроя. Все хотят быть на первом месте в группе, но многим основным тренер дал отдохнуть. Игра открытая — по такой игре и много голов, и много моментов. За исключением гостевого матча с «Ювентусом», где мы плохо сыграли, все было нормально, мы сыграли по своим силам. А какой матч, такой и результат.

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.