УЕФА вспомнил победу «Спартака» над «Реалом». Красно-белые обыграли «Королевские клуб» 21 год назад
Пресс-служба УЕФА в своем Twitter вспомнила победу «Спартака» над «Реалом» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Лужники» ровно 21 год назад — 7 ноября 2000 года.
Единственный мяч был записан как автогол камерунского полузащитника Жереми Нжитапа. Удар совершил Егор Титов и мяч после двух рикошетов залетел точно в угол мимо вратаря Сесара Санчеса.
«Реал» тогда возглавлял Висенте Дель Боске. «Спартаком» руководил Олег Романцев.
«Спартак» в розыгрыше Лиги чемпионов-2000/01 в первом групповом раунде занял второе место (четыре победы и два поражения). «Реал» стал первым.
Во втором групповом раунде «Спартак» стал последним в группе (4 поражения, 1 победа и 1 ничья) и не вышел в плей-офф. «Реал» вышел в четвертьфинал с первого места, а в полуфинале проиграл «Баварии», которая стала чемпионом.
#вэтотдень 21 год назад «Спартак» Олега Романцева обыграл в «Лужниках» «Реал» Висенте дель Боске 1:0 ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 7, 2021
Кто вспомнит больше игроков из состава красно-белых? ??#ЛигаЧемпионов | @fcsm_official pic.twitter.com/abGVHjjejZ
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