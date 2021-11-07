УЕФА вспомнил победу «Спартака» над «Реалом». Красно-белые обыграли «Королевские клуб» 21 год назад

Пресс-служба УЕФА в своем Twitter вспомнила победу «Спартака» над «Реалом» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Лужники» ровно 21 год назад — 7 ноября 2000 года.

Единственный мяч был записан как автогол камерунского полузащитника Жереми Нжитапа. Удар совершил Егор Титов и мяч после двух рикошетов залетел точно в угол мимо вратаря Сесара Санчеса.

«Реал» тогда возглавлял Висенте Дель Боске. «Спартаком» руководил Олег Романцев.

«Спартак» в розыгрыше Лиги чемпионов-2000/01 в первом групповом раунде занял второе место (четыре победы и два поражения). «Реал» стал первым.

Во втором групповом раунде «Спартак» стал последним в группе (4 поражения, 1 победа и 1 ничья) и не вышел в плей-офф. «Реал» вышел в четвертьфинал с первого места, а в полуфинале проиграл «Баварии», которая стала чемпионом.