Тома Менье: «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» в Дортмунде»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что у соперника было больше свежести.

— Это была очень напряженная игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Менье. — Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У «Боруссии» было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

«Боруссия» оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне.Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете. У нас все, чтобы добиться нужного результата. «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» здесь.