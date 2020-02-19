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Тома Менье: «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» в Дортмунде»

07:16
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Защитник «ПСЖ» Тома Менье после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что у соперника было больше свежести.

— Это была очень напряженная игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Менье. — Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У «Боруссии» было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

«Боруссия» оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне.Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете. У нас все, чтобы добиться нужного результата. «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» здесь.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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