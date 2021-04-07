Терзич разочарован результатом матча с «Манчестер Сити»
03:42
Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что это была игра равных соперников.
«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.
Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/
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