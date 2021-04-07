Терзич разочарован результатом матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что это была игра равных соперников.

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.