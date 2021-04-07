Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Терзич разочарован результатом матча с «Манчестер Сити»

03:42
Теги:

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что это была игра равных соперников.

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2548
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...