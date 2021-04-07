Гвардьола рассчитывает на победу в ответном матче с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что рассчитывает на победу в ответной встрече. Также он добавил, что второй тайм был лучше первого.

«Отправимся в Дортмунд за победой. Сегодня в первом тайме мы обращались с мячом неразумно. Вторая же половина удалась намного лучше, и у нас было два-три отличных шанса забить второй или даже третий мяч при счете 1-0. Чтобы играть так, как мы хотим, необходимо четко соблюдать все перестроения, и у нас будет еще один шанс на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.