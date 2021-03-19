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Спортивный директор «Баварии» высказался о «ПСЖ»

15:12
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с парижским клубом.

«ПСЖ» — отличная команда. Сейчас они вторые в чемпионате. Для «Баварии» игра с «ПСЖ» станет серьезным испытанием. Покеттино — хороший тренер, который проделывает качественную работу. У них есть лучшие игроки. Мбаппе — очень опасный форвард", — цитирует Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

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