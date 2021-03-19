Спортивный директор «Баварии» высказался о «ПСЖ»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с парижским клубом.
«ПСЖ» — отличная команда. Сейчас они вторые в чемпионате. Для «Баварии» игра с «ПСЖ» станет серьезным испытанием. Покеттино — хороший тренер, который проделывает качественную работу. У них есть лучшие игроки. Мбаппе — очень опасный форвард", — цитирует Салихамиджича пресс-служба «Баварии».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю