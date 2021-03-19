Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В матче мадридского клуба с «Аталантой», проходившего 16 марта, хорват отметился голевой передачей. В этой встрече «Реал» на своем стадионе обыграл соперника со счетом 3:1.
На звание игрока недели также претендовали полузащитники Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю