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Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:21
Лука Модрич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Лука Модрич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче мадридского клуба с «Аталантой», проходившего 16 марта, хорват отметился голевой передачей. В этой встрече «Реал» на своем стадионе обыграл соперника со счетом 3:1.

На звание игрока недели также претендовали полузащитники Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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