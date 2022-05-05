«Не могу в это поверить». Реакция Месси на камбэк «Реала» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о реакции нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси на камбэк «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1, 6:5 — общий счет).

33-летний Агуэро во время видеотрансляции с Карлосом Тевесом на своем YouTube-канале сообщил, что получил неожиданное сообщение от Месси, когда проходил матч «Реал» — «Ман Сити».

«Лео пишет мне: «Прекратите, черт возьми... Что здесь происходит? Я действительно не могу в это поверить. Мне нехорошо», — сказал Агуэро о реакции Месси на игру «Реала».

В ответном матче полуфинала ЛЧ с «Манчестер Сити» в составе «Реала» дубль оформил Родриго и еще один гол на счету Карима Бензема.

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».