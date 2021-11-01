Шапаренко заявил, что игроки киевского «Динамо» не хуже футболистов «Барселоны»
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Не будет Пике и Агуэро? Это опытные игроки для их состава, — цитирует Шапаренко Tribuna.com. — Но у них есть молодые игроки, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.
Мандража нет. Лига чемпионов — это праздник футбола для всей страны. Мы хотим выходить завтра, получать удовольствие от игры и играть на победу.
Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, играть увереннее с мячом, не бояться их. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас».
Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1102778408-nikolaj-shaparenko-my-takie-zhe-xoroshie-igroki-kak-i-futbolisty-barse.html
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