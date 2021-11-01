Шапаренко заявил, что игроки киевского «Динамо» не хуже футболистов «Барселоны»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Не будет Пике и Агуэро? Это опытные игроки для их состава, — цитирует Шапаренко Tribuna.com. — Но у них есть молодые игроки, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.

Мандража нет. Лига чемпионов — это праздник футбола для всей страны. Мы хотим выходить завтра, получать удовольствие от игры и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, играть увереннее с мячом, не бояться их. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас».

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.