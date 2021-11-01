Гладилин оценил шансы российских команд в еврокубках

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящих матчах российских команд в еврокубках.

«Говоря о матче «Зенит» — «Ювентус», отмечу, что ничья была бы очень хорошим результатом, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Выиграть в Турине очень сложно. «Спартак» — «Лестер»? «Лестер» сейчас на очень хорошем ходу. Если «Спартак» сыграет вничью в Англии, это будет хороший результат. Но думаю, что это будет очень сложно, поскольку «Лестеру» нужна победа, чтобы бороться за выход из группы, в которой сейчас сложная и запутанная ситуация.

Я не думаю, что негативный фон вокруг красно-белых подстегнет. Потому что накануне важные матчи уже были — мотивация была и с «Зенитом», и с тем же «Лестером» в Москве, и тот же «Ростов». Английский клуб сейчас просто выше мастерством, классом, они лучше подготовлены. Если «Спартак» проявит характер, дух командный, тогда у него есть шансы.

У «Локомотива», единственного из всех наших команд в еврокубках, шансы есть даже выиграть, хотя в Москве не получилось. Но шансы примерно равны, потому что «Галатасарай» послабее «Лестера» и, естественно, «Ювентуса». Они могут и в ничью сыграть, и выиграть, если будет мотивация, если будет хорошо подготовлена команда, если все футболисты смогут сыграть, которые сейчас под вопросом".

2 ноября «Зенит» в гостях сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. 4 ноября «Спартак» в Англии встретится с «Лестером» в Лиге Европы, а «Локомотив» в Стамбуле — с «Галатасараем».