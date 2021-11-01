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Гладилин оценил шансы российских команд в еврокубках

21:45
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящих матчах российских команд в еврокубках.

«Говоря о матче «Зенит» — «Ювентус», отмечу, что ничья была бы очень хорошим результатом, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Выиграть в Турине очень сложно. «Спартак» — «Лестер»? «Лестер» сейчас на очень хорошем ходу. Если «Спартак» сыграет вничью в Англии, это будет хороший результат. Но думаю, что это будет очень сложно, поскольку «Лестеру» нужна победа, чтобы бороться за выход из группы, в которой сейчас сложная и запутанная ситуация.

Я не думаю, что негативный фон вокруг красно-белых подстегнет. Потому что накануне важные матчи уже были — мотивация была и с «Зенитом», и с тем же «Лестером» в Москве, и тот же «Ростов». Английский клуб сейчас просто выше мастерством, классом, они лучше подготовлены. Если «Спартак» проявит характер, дух командный, тогда у него есть шансы.

У «Локомотива», единственного из всех наших команд в еврокубках, шансы есть даже выиграть, хотя в Москве не получилось. Но шансы примерно равны, потому что «Галатасарай» послабее «Лестера» и, естественно, «Ювентуса». Они могут и в ничью сыграть, и выиграть, если будет мотивация, если будет хорошо подготовлена команда, если все футболисты смогут сыграть, которые сейчас под вопросом".

2 ноября «Зенит» в гостях сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. 4 ноября «Спартак» в Англии встретится с «Лестером» в Лиге Европы, а «Локомотив» в Стамбуле — с «Галатасараем».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/01/n_16787035.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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