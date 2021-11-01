Мостовой рассказал, как «Зенит» должен играть против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о подготовке к игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Матч пройдет 2 ноября в Турине (Италия).

— В первом матче с «Ювентусом» вы не играли. Но со стороны, что не получилось у «Зенита»? В чем была причины поражения?

— Ровная игра была, особо ни у нас, ни у «Ювентуса» не было моментов. Так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Показательно, что мы можем играть против такой команды. Мы должны доказать, что не будем бояться играть против такого сильного клуба.

— Что можете сказать о «Ювентусе»?

— Это топ-клуб, у него богатая история, игроки квалифицированные — Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи. Последние двое несколько лет играют вместе и в сборной, и в клубе. Это одни из самых стабильных футболистов в мировом футболе.

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами располагается на первой строчке.