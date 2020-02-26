Серж Гнабри: «Бавария» оказала очень серьезное давление на «Челси»
01:16
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо использовала моменты. Сам Гнабри оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
— Думаю, мы оказали очень серьезное давление на «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Хорошо использовали свои шансы. Я забил два мяча, затем Леви добавил еще один.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027126--chelsea-vs-bayern/
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