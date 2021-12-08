Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях
8 декабря, 23:40
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) на костылях.
26-летний иранский футболист дошел из раздевалки до машины и сел на пассажирское сиденье.
Азмун был заменен на 79-й минуте матча с лондонцами. Вместо него на поле вышел форвард Артем Дзюба.
Азмун покинул стадион на костылях после матча с «Челси». Источник: СЭ pic.twitter.com/XjiOmpcIms— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) December 8, 2021
12 декабря «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
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