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Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях

8 декабря, 23:40
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) на костылях.

26-летний иранский футболист дошел из раздевалки до машины и сел на пассажирское сиденье.

Азмун был заменен на 79-й минуте матча с лондонцами. Вместо него на поле вышел форвард Артем Дзюба.

12 декабря «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры