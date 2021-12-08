Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) на костылях.

26-летний иранский футболист дошел из раздевалки до машины и сел на пассажирское сиденье.

Азмун был заменен на 79-й минуте матча с лондонцами. Вместо него на поле вышел форвард Артем Дзюба.

Азмун покинул стадион на костылях после матча с «Челси». Источник: СЭ pic.twitter.com/XjiOmpcIms — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) December 8, 2021

12 декабря «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.