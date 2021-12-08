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Семак объяснил, почему Сутормин остался в запасе на матч «Зенит» — «Челси»

8 декабря, 23:40
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) объяснил, почему хавбек Алексей Сутормин остался в запасе команды.

— Ожидали, что «Челси» будет много позволять моментов с флангов и полуфлангов?

— Неожиданностью это не стало. «Челси» играет активно, высоко. Да, зон достаточно, но их еще надо уметь использовать. Сегодня игроки «Челси» позволяли нам давать передачи в те зоны, компактности было не так много. Отсюда и изобилие моментов. Просто сегодня такой день. Отчасти и состояние «Челси» сейчас чуть хуже, чем в предыдущих играх.

— Почему мало времени получает Сутормин?

— Это связано с тем, что Леше удобнее играть при тройке центральных защитников. Он игрок более атакующего плана. Это более привычная позиция для Караваева. На сегодня он выглядит лучше, чем Сутормин, — сказал Семак.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) со второго места квалифицировался в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры