Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) объяснил, почему хавбек Алексей Сутормин остался в запасе команды.

— Ожидали, что «Челси» будет много позволять моментов с флангов и полуфлангов?

— Неожиданностью это не стало. «Челси» играет активно, высоко. Да, зон достаточно, но их еще надо уметь использовать. Сегодня игроки «Челси» позволяли нам давать передачи в те зоны, компактности было не так много. Отсюда и изобилие моментов. Просто сегодня такой день. Отчасти и состояние «Челси» сейчас чуть хуже, чем в предыдущих играх.

— Почему мало времени получает Сутормин?

— Это связано с тем, что Леше удобнее играть при тройке центральных защитников. Он игрок более атакующего плана. Это более привычная позиция для Караваева. На сегодня он выглядит лучше, чем Сутормин, — сказал Семак.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) со второго места квалифицировался в плей-офф ЛЧ.