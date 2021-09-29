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«Если не обыграем, можем вешаться». Быстров заявил, что «Зенит» обязан победить «Мальме»

19:33
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что российский клуб обязан обыгрывать шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Если не обыграем, можем вешаться», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа.

Зенит — Мальме

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры