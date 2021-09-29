«Если не обыграем, можем вешаться». Быстров заявил, что «Зенит» обязан победить «Мальме»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что российский клуб обязан обыгрывать шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Если не обыграем, можем вешаться», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа.