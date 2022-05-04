Саттон верит, что «Ливерпуль» может выиграть АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Менталитет «Ливерпуля» феноменален. Он исходит от тренера, и это фантастическая команда игроков. Их стойкость никого не удивляет. Эта команда превосходна в том, чтобы искать ключики к сопернику. Теперь речь идет о завершении сезона. «Красные» зашли так далеко, что у них будет решимость выиграть премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии и сделать это уверенно», — цитирует BBC Саттона.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.