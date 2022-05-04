Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. После первого тайма «красные» проигрывали 0:2.

«Никогда не воспринимайте такие вечера как должное! Увидимся в Париже, «красные»!» — написал Робертсон в Twitter.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.