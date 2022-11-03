Сампаоли — о поражении от «Манчестер Сити»: «Эта игра превзошла мои ожидания»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был матч равных соперников, не считая того факта, что во втором тайме мы допустили невынужденные ошибки, которые дали им преимущество. Мы продолжили играть в наш футбол, но «Сити», благодаря заменам, очень прибавил. Эта игра превзошла мои ожидания.

Положительным моментом стало то, что мы действовали [как единое целое] и у нас было очень хорошее понимание игры. Отрицательным моментом было то, что в таком матче нельзя допускать ошибок, которые мы допустили сегодня», – цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

«Манчестер Сити» ранее гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Севилья» стала третьей в группе и сыграет в Лиге Европы весной.