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«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 ноября. «Манчестер Сити» — «Севилья» — 3:1.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Англии на «Этихалд Стэидум».

В первом тайме нападающий испанской команды Рафаэль Мир стал автором единственного гола. После перерыва голами отметились Рико Льюис, Хулиан Альварес и Рияд Махрез.

«Манчестер Сити» ранее гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Севилья» стала третьей в группе и сыграет в Лиге Европы весной.

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ФК Севилья
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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