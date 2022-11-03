«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Англии на «Этихалд Стэидум».

В первом тайме нападающий испанской команды Рафаэль Мир стал автором единственного гола. После перерыва голами отметились Рико Льюис, Хулиан Альварес и Рияд Махрез.

«Манчестер Сити» ранее гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Севилья» стала третьей в группе и сыграет в Лиге Европы весной.