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Сегодня, 04:28

Пиоли рассказал об амбициях «Милана» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы жаждем больше таких вечеров. Хотелось показать, что мы стали сильнее по сравнению с прошлогодним своим выступлением в Лиге чемпионов. Теперь наши амбиции велики, и посмотрим, как все сложится в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Благодаря победе «Милан» занял второе место в группе и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035730--milan-vs-salzburg/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
Стефано Пиоли
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