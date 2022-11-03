Пиоли рассказал об амбициях «Милана» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы жаждем больше таких вечеров. Хотелось показать, что мы стали сильнее по сравнению с прошлогодним своим выступлением в Лиге чемпионов. Теперь наши амбиции велики, и посмотрим, как все сложится в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Благодаря победе «Милан» занял второе место в группе и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.