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Салах: «Хочу вновь пережить ощущения, которые были у меня от победы в Лиге чемпионов»

Салах заявил, что хочет вновь выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет вновь выиграть Лигу чемпионов вместе с командой.

«Я хочу вновь пережить ощущения, которые у меня были после первой победы в Лиге чемпионов. Это было невероятно, поэтому я и хочу повторить это снова вместе с «Ливерпулем». Впечатления, когда мы ехали с трофеем по городу в автобусе, были потрясающими. С АПЛ было немного по-другому из-за пандемии, но я хочу снова выиграть и премьер-лигу, и ЛЧ. Это моя цель», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Салаха.

Завтра, 27 апреля, «Ливерпуль» проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Вильярреала». Ответная игра пройдет 3 мая. Начало обеих встреч — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mohamed-salah-i-want-win-champions-league-again-liverpool
Мохамед Салах
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