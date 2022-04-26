Салах: «Хочу вновь пережить ощущения, которые были у меня от победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет вновь выиграть Лигу чемпионов вместе с командой.

«Я хочу вновь пережить ощущения, которые у меня были после первой победы в Лиге чемпионов. Это было невероятно, поэтому я и хочу повторить это снова вместе с «Ливерпулем». Впечатления, когда мы ехали с трофеем по городу в автобусе, были потрясающими. С АПЛ было немного по-другому из-за пандемии, но я хочу снова выиграть и премьер-лигу, и ЛЧ. Это моя цель», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Салаха.

Завтра, 27 апреля, «Ливерпуль» проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Вильярреала». Ответная игра пройдет 3 мая. Начало обеих встреч — в 22.00 (мск).