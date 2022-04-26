Во вторник, 26 марта, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/4 финала турнира «Сити» по сумме двух матчей победил другой мадридский клуб — «Атлетико», причем в противостоянии был забит всего один гол. «Реал» был сильнее «Челси»: 3:1 в первой игре и поражение в дополнительное время 2:3 — во второй.

В последний раз команды встречались друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2020 году, и тогда, в 1/8 финала, «Сити» дважды победил «Реал» с одинаковым счетом 2:1.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.