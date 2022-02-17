Салах стал вторым игроком после Роналду, забившим в восьми подряд выездных матчах Лиги чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). Благодаря этому он повторил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, египтянин забил во восьми матчах лиги чемпионов подряд. Он стал вторым после Роналду игроком, которому это удалось.

Еще один гол забил Роберту Фирмину. Ответный матч состоится 8 марта.