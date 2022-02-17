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Сегодня, 01:23

Салах стал вторым игроком после Роналду, забившим в восьми подряд выездных матчах Лиги чемпионов

Евгений Петров
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). Благодаря этому он повторил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, египтянин забил во восьми матчах лиги чемпионов подряд. Он стал вторым после Роналду игроком, которому это удалось.

Еще один гол забил Роберту Фирмину. Ответный матч состоится 8 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)

Криштиану Роналду
Мохамед Салах
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
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