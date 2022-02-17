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Сегодня, 00:53

Голы Фирмину и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Интером»

Евгений Петров
Корреспондент
«Интер» - «Ливерпуль» - 0:2.
Фото Getty Images

«Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине матча гости забили дважды.

На 75-й минуте отличился Роберту Фирмину. Он точно пробил головой после углового в исполнении Энди Робертсона.

Второй мяч на 83-й минуте забил Мохамед Салах. Он точно пробил в противоход Хандановичу.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Он также начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)

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