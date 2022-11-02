Салах о матче с «Наполи»: «Победа над одной из лучших команд мира — приятное чувство»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

«Победа над одной из лучших команд мира — это приятное чувство. Для нас это хороший результат, надеюсь, он придаст нам больше уверенности. Нам просто нужно сосредоточиться на лиге. В итоге мы получили результат, это очень важно. Мы хорошо сыграли против сильной команды», — приводит слова Салаха BT Sport.

«Наполи» и «Ливерпуль» заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Аякс», который сыграет в плей-офф Лиги Европы.