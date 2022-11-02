«Рейнджерс» закончили групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это худший показатель в истории еврокубка

«Рейнджерс» закончили групповой турнир ЛЧ с показателем «-20» по голам

«Рейнджерс» проиграли «Аяксу» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:3.

Таким образом, шотландский клуб довел показатель забитых и пропущенных голов до -20. Этото худший результат в истории турнира для команды, которая проиграла все шесть матчей группы ЛЧ.

Команда Джованни ван Бронкхорста забила 2 гола и пропустила 22 в этом сезоне Лиги чемпионов.