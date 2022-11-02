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«Рейнджерс» закончили групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это худший показатель в истории еврокубка

«Рейнджерс» закончили групповой турнир ЛЧ с показателем «-20» по голам
Руслан Минаев
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«Рейнджерс» проиграли «Аяксу» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:3.

Таким образом, шотландский клуб довел показатель забитых и пропущенных голов до -20. Этото худший результат в истории турнира для команды, которая проиграла все шесть матчей группы ЛЧ.

Команда Джованни ван Бронкхорста забила 2 гола и пропустила 22 в этом сезоне Лиги чемпионов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1.95

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15%

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26%

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Ф1(-1.5)

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Рейнджерс
1
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